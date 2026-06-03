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Tödlicher Unfall in Dippishausen TG
Autofahrer stirbt nach Kollision mit Lastwagen

Tragischer Unfall in Dippishausen TG. Ein Auto geriet am Mittwoch auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen Lastwagen. Der Autofahrer starb, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.
Publiziert: vor 5 Minuten
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Aktualisiert: vor 4 Minuten
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Ein Auto geriet am Mittwoch auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen Lastwagen.
Foto: Kantonspolizei Thurgau

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 62-jähriger Lastwagenfahrer kollidiert in Dippishausen TG frontal mit Auto
  • Autofahrer stirbt, Identität noch unklar, Lastwagenfahrer unverletzt
  • Strasse für mehrere Stunden gesperrt, Verkehr umgeleitet
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Mattia JutzelerRedaktor News

Ein 62-jähriger Lastwagenfahrer war am Mittwochnachmittag in Dippishausen TG in Richtung Kreuzlingen unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein Autofahrer in die entgegengesetzte Richtung. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau geriet sein Auto aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Bei der anschliessenden Frontalkollision der beiden Fahrzeuge wurde der Autofahrer tödlich verletzt. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Die Identität des Autofahrers ist noch nicht restlos gesichert und wird abgeklärt, heisst es in der Mitteilung weiter. Zur Spurensicherung und Klärung der Unfallursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten musste die betroffene Strasse für mehrere Stunden durch die Feuerwehr gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

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