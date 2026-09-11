Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Schwere Verletzungen nach Streit in Kreuzlingen TG am Mittwochabend
- Zwei Algerier, 35 und 39 Jahre alt, wurden schwer verletzt
- Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchter Tötung und Körperverletzung
Marian NadlerRedaktor News
Am Mittwochabend ist es gegen 22 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich der Döbelistrasse in Kreuzlingen TG zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen. «Dabei wurden die Beteiligten, zwei Algerier im Alter von 35 und 39 Jahren, schwer verletzt», schreibt die Thurgauer Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.
Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung wegen versuchter Tötung und schwerer Körperverletzung eröffnet.