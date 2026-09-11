Was war da bloss in Kreuzlingen TG los? Zwei Algerier erleiden am Mittwochabend auf einem Parkplatz schwere Verletzungen. Zuvor kommt es zum Streit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwere Verletzungen nach Streit in Kreuzlingen TG am Mittwochabend

Zwei Algerier, 35 und 39 Jahre alt, wurden schwer verletzt

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchter Tötung und Körperverletzung

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwochabend ist es gegen 22 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich der Döbelistrasse in Kreuzlingen TG zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen. «Dabei wurden die Beteiligten, zwei Algerier im Alter von 35 und 39 Jahren, schwer verletzt», schreibt die Thurgauer Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung wegen versuchter Tötung und schwerer Körperverletzung eröffnet.