DE
FR
Abonnieren

Seit 48 Jahren auf dem Camping
«Männer haben viel länger beim Abwaschen»

Seit 48 Jahren leben Erika (77) und Richard (78) Steiner jede Sommersaison auf dem Camping Läui «Dschungel» in Diessenhofen TG. Früher mit ihren Kindern, heute zu dritt mit Kater Zoro. Langeweile kennen sie nicht.
Publiziert: vor 20 Minuten
Teilen
Schenken
Kommentieren
Camping-Serie 2025
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen