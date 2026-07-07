Am Montagabend kam es in Salmsach im Kanton Thurgau zu einem schweren Unfall. Ein 62-jähriger Schweizer überlebte diesen nicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20.45 Uhr war ein 21-jähriger Autofahrer auf der Fehlwiesstrasse in Richtung Salmsach unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau setzte er kurz nach dem Ortsausgang Amriswil zum Überholmanöver an einem Auto vorbei an, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Dabei kam es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Töfffahrer. Der 62-jährige Schweizer wurde so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt.

Der Führerausweis des 21-jährigen Schweizer Autofahrers sowie des 18-jährigen Deutschen Fahrers des überholten Autos wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes abgenommen. Die beiden Männer wurden inhaftiert. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Zur Spurensicherung und Klärung der Unfallursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen.

Weiter sucht die Polizei nach Personen, die Auskunft zur Fahrweise der beiden Autofahrer, insbesondere vor dem Verkehrsunfall, oder zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeiposten Romanshorn unter 058 345 22 00 zu melden.