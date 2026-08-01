In der Nacht auf Samstag starben im Zuge eines Verkehrsunfalls ein 27-jähriger Töfffahrer und ein 31-jähriger Fussgänger. Der Töfffahrer erfasste eine siebenköpfige Gruppe, die zu Fuss unterwegs war.

Angela Rosser Journalistin News

Auf der Hauptstrasse zwischen Müllheim und Pfyn im Kanton Thurgau ereignete sich am frühen Samstagmorgen ein schwerer Unfall. Wie BRK-News schreibt, lief eine siebenköpfige Gruppe zu Fuss auf der Hauptstrasse Richtung Pfyn, als ein 27-jähriger Töfffahrer aus der Schweiz die Gruppe auf einer unbeleuchteten Geraden erfasste.

Der Töfffahrer und ein 31-jähriger Mann aus Polen starben noch an der Unfallstelle. Ein weiterer 38-jähriger Fussgänger, ebenfalls aus Polen, wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshelikopter der Rega ins Spital geflogen. Die Unfallursache ist noch unklar.

Laut Kantonspolizei Thurgau, die den Unfallhergang untersucht, könnten die Dunkelheit und eine Gewitterfront in der Region eine Rolle gespielt haben. Der Kriminaltechnische Dienst hat die Unfallstelle detailliert dokumentiert, inklusive Drohnenaufnahmen. Die betroffene Strasse blieb mehrere Stunden gesperrt. Die Kantonspolizei Thurgau sucht dringend Zeugen. Wer die Fussgängergruppe vor dem Unfall gesehen hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Müllheim unter 058 345 26 70 zu melden.