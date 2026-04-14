Am Dienstagmorgen kam es in Bonau im Kanton Thurgau zu einem Zusammenstoss zwischen einem Auto und einem E-Bike-Fahrer. Der 49-jährige Velofahrer wurde dabei lebensbedrohlich verletzt.

Die Kantonspolizei Thurgau informiert am Dienstagnachmittag über einen schweren Unfall in Bonau, der sich am Morgen kurz vor 7.45 zugetragen hatte. Die Polizei schreibt, dass ein 74-jähriger Autofahrer auf der Hauptstrasse Richtung Märstetten unterwegs war. «Gemäss den bisherigen Erkenntnissen bog er rechts auf den Birkenweg ab. Dabei kam es zum Zusammenstoss mit einem E-Bike-Fahrer, der auf dem Veloweg in Richtung Eschikofen unterwegs war», erklärt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau gegenüber BRK-News.

Bei dem Unfall erlitt der 49-jährige Velofahrer schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung von einem Rettungshelikopter der DRF Luftrettung «in lebensbedrohlichem Zustand« ins Spital geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt, so Graf.

Die genaue Unfallursache, sowie die genauen Umstände, seien weiter Gegenstand der Ermittlungen, sagt der Mediensprecher.