Am Samstagabend brannte ein Mehrfamilienhaus an der Kreuzstrasse in Romanshorn TG. Die Einsatzkräfte bekämpften den Brand mit einem Grossaufgebot. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Grosseinsatz in Romanshorn TG: Am Samstagabend gegen 21.45 Uhr brach in einem Mehrfamilienhaus an der Kreuzstrasse ein Brand aus. Die Kantonspolizei bestätigte den Einsatz gegenüber Blick.

Gegenüber BRK-News erklärte Matthias Graf, Mediensprecher bei der Kantonspolizei Thurgau, später, dass der Brand in einer Küche des Mehrfamilienhauses ausgebrochen sei.

Brand breitete sich rasant aus

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstock bereits in Flammen, sagte er. Graf sprach auch über Probleme bei den Löscharbeiten: «Die Schwierigkeiten für die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor allem die Platzverhältnisse. Es war sehr eng. Besonders rund um das Gebäude», sagte Graf. Eine weitere Herausforderung sei das Alter des Gebäudes. «Der Brand breitete sich sehr schnell aus.»

Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen, es wurde niemand verletzt. Die Liegenschaft ist nicht mehr bewohnbar, und es entstand ein Sachschaden von mehreren 100'000 Franken, wie Graf saget.

Video zeigt Flammen

Videos eines Lesers zeigen, wie riesige Flammen aus dem Dach und den Fenstern des Hauses schlagen. «Die Polizei ist vor Ort und schickte Passanten weg, die im Weg waren», erzählte der Leser.