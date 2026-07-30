Mädchen (8) bei Zusammenstoss mit Auto verletzt

Ein 8-jähriges Mädchen wurde am Donnerstag in Kreuzlingen TG von einem Auto erfasst und mittelschwer verletzt. Die Rega brachte das Kind ins Spital. Die Kantonspolizei Thurgau untersucht den Unfallhergang.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 8-jähriges Mädchen in Kreuzlingen TG von Auto verletzt

Zusammenstoss beim Einparkieren auf Parkplatz, Ursache unklar

Kind mittelschwer verletzt, per Rega ins Spital gebracht

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Donnerstagmittag wurde in Kreuzlingen TG ein Kind bei einem Zusammenstoss mit einem Auto mittelschwer verletzt. Das Mädchen wurde von der Rega ins Spital geflogen.

Kurz vor 11.30 Uhr fuhr eine 40-jährige Autofahrerin auf einen Parkplatz. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kam es während des Einparkierens zum Zusammenstoss mit einem Mädchen.

Die 8-Jährige wurde dabei mittelschwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega ins Spital geflogen. Die Kantonspolizei Thurgau klärt die genaue Unfallursache ab.