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Ursula Zaheg-Matossi will eigentlich nur ihre Tochter besuchen. Doch als die Thurgauerin Ende März am Flughafen Genf ihren roten Pass vorzeigt, ist plötzlich Schluss. Sie wird in einen kleinen Nebenraum geführt. Zwei Beamte vor Ort können ihr aber lange Zeit nicht erklären, was sie falsch gemacht hat.

«Ich fühlte mich wie ein Gangster in einem Kriminalfilm», erzählt Zaheg-Matossi gegenüber Blick. «Dabei hatte ich noch nie Probleme mit dem Gesetz!»

Nach fast einer Stunde Wartezeit erfährt die 78-Jährige, die seit Jahrzehnten in Tunesien lebt, weshalb sie festgehalten wird: Das Thurgauer Strassenverkehrsamt hat ihr den Schweizer Führerausweis in ihrer Abwesenheit entzogen. Deshalb wurde nach ihr gefahndet, ihr Name im schweizweiten Polizeifahndungssystem Ripol eingetragen.

Der Grund: Sie hat die medizinische Fahreignungsprüfung verpasst, die für Autofahrer ab 75 Jahren in der Schweiz nötig wird. Die Auslandschweizerin wusste davon aber nichts.

Der Fall erinnert an jenen von Katharina Müller (76), über den Blick kürzlich berichtete. Auch sie wurde bei ihrer Einreise am Flughafen Zürich wegen eines Führerausweisentzugs von der Polizei überrascht. Was zunächst wie ein kurioser Einzelfall wirkte, ist offenbar ein weiter verbreitetes Problem.

Es folgt ein Behördenmarathon

Für Zaheg-Matossi kommt die Kontrolle in Genf zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Die ehemalige Reiseleiterin und Reitlehrerin hat gerade eine Brustkrebserkrankung überstanden. Jetzt möchte sie endlich wieder ihre körperlich beeinträchtigte Tochter in der Nähe von Yverdon VD besuchen.

Das klappt schliesslich doch noch: Nach einer Stunde Kontrolle in einem separaten Zimmer wird sie zu ihrer wartenden Familie gelassen.

Doch die Kontrolle am Flughafen war nur der Anfang. Der Ärger beginnt danach erst richtig. Fünfeinhalb Monate lang versucht Zaheg-Matossi, die Angelegenheit mit dem Thurgauer Strassenverkehrsamt zu klären – ohne Erfolg: «Auf alle Kontaktversuche kamen nur automatische Antworten.»

Irgendwann habe ihr Bruder Enrico (68), ein bekannter Schwinger, die Korrespondenz übernommen. Doch auch dieser hat es schwer, an Antworten zu gelangen.

Belastende Unsicherheit

Zaheg-Matossi tut ihren Teil. Sie verzichtet auf ihren Schweizer Führerausweis, bezahlt 300 Franken Gebühren – und wartet trotzdem «ewig lang» auf eine Antwort.

Erst fünfeinhalb Monate später bestätigt ihr das Amt die Abgabe des Führerausweises und fügt hinzu: «Es sollten daher keine Probleme auftreten bei der Einreise.» «Der Konjunktiv in der Antwort hat mich auch danach noch verunsichert», erzählt die Rentnerin.

Aus Unsicherheit und Angst vor einer erneuten Polizeikontrolle sagt sie in der Zwischenzeit geplante Reisen in die Schweiz ab. «Mich hat am meisten getroffen, dass ich meine Tochter nicht besuchen konnte», sagt sie. Ausserdem habe sie zwei Familienfeste verpasst: «Ich musste sogar den Geburtstag meines Bruders absagen.»

Doch was hat sie eigentlich falsch gemacht? Das Strassenverkehrsamt Thurgau erklärt auf Blick-Anfrage: «Bei einem Wegzug ins Ausland besteht eine Meldepflicht beim kantonalen Strassenverkehrsamt.» Die Einwohnerkontrolle der Gemeinde melde einen Wegzug nicht automatisch weiter. «Wer seinen Schweizer Führerausweis behält, muss dem Amt die neue Auslandsadresse mitteilen.»

Auslandsadresse war nicht bekannt

Bevor man eine Person ins Fahndungsregister nehme, werde immer die letzte Wohngemeinde angefragt. Da der Wegzug im Fall von Ursula Zaheg-Matossi sehr lange her sei, habe man keine Auslandsadresse gehabt, um die Dokumente zuzustellen. «Erst dann erfolgt die Ausschreibung im Polizeifahndungssystem Ripol», betont das Strassenverkehrsamt. Dies sei keine strafrechtliche Massnahme, sondern das reguläre Instrument, um den «rechtlichen Vollzug bei Unerreichbarkeit» sicherzustellen.

Für Zaheg-Matossi ist das Kapitel nun abgeschlossen. Die 78-Jährige macht in Tunesien gerade ihren Führerschein neu: «Die Theorieprüfung habe ich schon bestanden. Jetzt muss ich noch drei Fahrstunden nehmen.»

Sie sei wohl die älteste Fahrschülerin aller Zeiten, meint sie lachend.