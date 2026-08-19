Grossbrand in Neuwilen TG: Eine Lagerhalle geriet am Dienstagabend in Flammen, über 50 Personen wurden evakuiert. Feuerwehr und Autodrehleiter im Einsatz. Der Sachschaden ist noch unklar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grossbrand auf Bauernhof in Neuwilen TG, über 50 Personen evakuiert

Feuerwehren mit Grossaufgebot und Autodrehleiter im Einsatz, keine Verletzten

Kreuzlingerstrasse gesperrt, Sachschaden beträchtlich, genaue Summe unbekannt

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Bei einem Grossbrand auf einem Bauernhof in Neuwilen TG sind am Dienstagabend mehr als 50 Personen evakuiert worden. Eine Lagerhalle an der Sattlerstrasse stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand, berichtet BRK News. Eine massive Rauchwolke zog über den Hof und die umliegenden Gebäude.

Bei der Notrufzentrale waren mehrere Meldungen eingegangen. Die Feuerwehren der thurgauischen Kemmental, Lengwil und Kreuzlingen bekämpfen die Flammen mit einem Grossaufgebot. Auch eine Autodrehleiter kommt zum Einsatz. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, vorsorglich steht ein Rettungswagen bereit.

Die Kreuzlingerstrasse bleibt wegen des Einsatzes gesperrt. Der Sachschaden dürfte beträchtlich sein, ist aber noch nicht beziffert. Die Löscharbeiten dauern an.