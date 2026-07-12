Ein Flurbrand in Egnach TG zerstörte am Sonntagnachmittag ein 10'000 Quadratmeter grosses Stoppelfeld. 25 Feuerwehrleute kämpften bei über 30 Grad gegen die Flammen. Die Brandursache ist unklar – der Schaden geht in die Tausende Franken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Flurbrand in Balgen, Egnach TG, zerstört 10'000 m² Stoppelfeld am Sonntag

Temperaturen über 30 Grad erschwerten Löscharbeiten für 25 Feuerwehrleute

Sachschaden beträgt mehrere Tausend Franken, Ursache noch ungeklärt

Janine Enderli Redaktorin News

Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Egnach TG zu einem Flurbrand im Weiler Balgen alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte breitete sich der Brand auf einem Stoppelfeld rasant aus.

Rund 25 Angehörige der Feuerwehr rückten umgehend aus und nahmen die Brandbekämpfung auf. Insgesamt geriet ein rund 10'000 Quadratmeter grosses Stoppelfeld in Brand. Um die Wasserversorgung sicherzustellen, musste vom Weiler Lengwil – nicht zu verwechseln mit der Gemeinde Lengwil im Bezirk Kreuzlingen – bis nach Balgen eine rund 600 Meter lange Transportleitung verlegt werden.

Die Feuerwehr stand mit einem Tanklöschfahrzeug, einem Schlauchverlegefahrzeug, einem Rüstwagen sowie einer Motorspritze im Einsatz. Mehrere Feuerwehrleute bekämpften den Flurbrand gleichzeitig mit mehreren Strahlrohren. Das rund ein Hektar grosse Stoppelfeld brannte jedoch nahezu vollständig nieder.

Brandursache ist noch unklar

Beim Löscheinsatz herrschten Temperaturen von über 30 Grad, was die Arbeiten der Einsatzkräfte zusätzlich erschwerte. Die unmittelbar entlang des Brandfeldes verlaufende Bahnlinie wurde durch den Brand nicht beeinträchtigt. Auch die angrenzenden Bäume und Kulturen konnten durch den schnellen und koordinierten Löscheinsatz geschützt werden.

Gegen 18.30 Uhr war der Einsatz beendet. Nebst der Feuerwehr Egnach stand auch eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau im Einsatz. Weshalb das Stoppelfeld in Brand geriet, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Franken. Die Kantonspolizei Thurgau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.