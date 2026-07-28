Mit zwei zerstörten Rädern fuhr ein 32-jähriger Brite in der Nacht auf Dienstag durch den Kanton Thurgau. Die Polizei stoppte ihn in Amriswil. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Franken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Brite (32) fährt in Thurgau mit beschädigtem Auto nachts umher

Fahrer hatte zwei kaputte Räder, Teile auf Strasse verloren

Sachschaden von mehreren Tausend Franken, Führerausweis eingezogen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Ein Brite (32) brettert in der Nacht auf Dienstag mit einem kaputten Auto durch den Kanton Thurgau. Kurz vor 1 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass ein Autofahrer in Romanshorn TG mit einem platten Reifen und offenem Kofferraumdeckel unterwegs ist.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau traf den Autofahrer kurze Zeit später in Amriswil TG auf einem Parkplatz an der Sportplatzstrasse an und kontrollierte ihn. Der 32-jährige Brite wurde als fahrunfähig beurteilt.

Fahrzeugteile eingesammelt

Die Abklärungen ergaben, dass der Mann die Strecke mit zwei stark beschädigten Rädern zurückgelegt hatte. In Romanshorn wurden mehrere Fahrzeugteile und weitere Gegenstände sichergestellt. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken.

Beim Fahrer wurden eine Blutentnahme und eine Urinprobe angeordnet. Sein Führerausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. Die genauen Umstände werden durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.