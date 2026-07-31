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Frontalkollision in Roggwil TG
Rollerfahrerin (†60) stirbt noch auf Unfallstelle

Am Donnerstag kollidierte eine Rollerfahrerin mit einem entgegenkommenden Auto. Die 60-jährige Frau verstarb noch vor Ort.
Publiziert: vor 11 Minuten
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Am Donnerstag kam es in Roggwil im Kanton Thurgau zu einer Frontalkollision.
Foto: Kantonspolizei Thurgau
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Angela RosserJournalistin News

Am Donnerstagabend ist eine 60-jährige Schweizerin bei einer Frontalkollision mit einem Auto auf dem Autobahnzubringer A23 bei Roggwil tödlich verletzt worden. Sie verstarb trotz schneller Hilfe noch auf der Unfallstelle, teilt die Kantonspolizei Thurgau in einer Meldung mit.

Die Frau fuhr kurz vor 17 Uhr auf dem Zubringer in Richtung St. Gallen und geriet im Rinderweidtunnel aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo sie frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstiess. Der 52-jährige Autofahrer sowie drei Mitfahrerinnen (49, 21 und 16 Jahre alt) blieben unverletzt.

Zur Spurensicherung und Klärung der Unfallursache wurde der Kriminaltechnische Dienst beigezogen. Die Feuerwehren Arbon und Roggwil sperrten die Strasse zwischen Arbon Süd und Wiedehorn für mehrere Stunden und leiteten den Verkehr um.

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