Am Grenzübergang Tägerwilen haben Zollbeamte Anfang Juli einen Lieferwagen kontrolliert. Darin befanden sich 40 Bienenvölker, die nicht zur Einfuhr angemeldet waren. Weil auch eine Importgenehmigung fehlte, mussten die Bienenvölker zurückgewiesen werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zöllner stoppten am 5. Juli in Tägerwilen TG Lieferwagen mit Bienen

40 Bienenvölker, teils frei im Laderaum, nicht zur Einfuhr angemeldet

Fahrer zahlte Busse von mehreren Hundert Franken für Verstoss

Janine Enderli Redaktorin News

Im Rahmen einer Zollkontrolle am Grenzübergang Tägerwilen TG kontrollierten Zöllner am 5. Juli 2026 einen Lieferwagen mit Schweizer Kennzeichen.

Darin befanden sich 40 Bienenvölker im Wert von mehreren Tausend Franken, die nicht zur Einfuhr angemeldet waren. Der 40-jährige Fahrer aus Polen transportierte die Insekten in Holzkisten im Laderaum des Lieferwagens, ein Teil der Bienen flog frei im Laderaum herum.

Nach Rücksprache mit dem Veterinäramt des Kantons Thurgau verweigerten die Zollbeamten dem Lieferwagen die Weiterfahrt in die Schweiz. Für die Einfuhr von Bienenvölkern in die Schweiz gelten tierseuchenrechtliche Bestimmungen, weshalb sie vorgängig beim zuständigen kantonalen Veterinäramt angemeldet werden muss. Das war hier nicht der Fall. Der Fahrer musste eine Busse in der Höhe von mehreren Hundert Franken bezahlen.