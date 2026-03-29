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Festnahmen im Thurgau
Trio aus Frankreich hatte es auf Luxus-Autos abgesehen

In der Nacht zum Samstag wurden im Kanton Thurgau gleich mehrere hochpreisige Autos gestohlen. Die Übeltäter wurden festgenommen.
Publiziert: vor 36 Minuten
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Aktualisiert: vor 22 Minuten
Die Autodiebe konnten in Frauenfeld festgenommen werden. (Symbolbild)
Foto: PantherMedia / Sergiy Tryapitsyn

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Einbruchserie im Kanton Thurgau, mehrere Luxusautos gestohlen
  • Tatverdächtige in Frauenfeld verhaftet, Fahrzeuge in zwei Kantonen gestohlen
  • Gesamtschaden über 1.5 Millionen Franken, Ermittlungen laufen
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Marian NadlerRedaktor News

Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung schreibt, brachen mehrere Täter in der Nacht zum Samstag in eine Autogarage in Engwilen ein. Dort entwendeten sie mehrere hochpreisige Autos und flüchteten. Im gleichen Zeitraum kam es in Matzingen, Wäldi und Hagenwil zu Einbrüchen und Diebstählen von Autokennzeichen und Fahrzeugschlüsseln.

Gegen 6.30 Uhr kontrollierte eine Patrouille in Frauenfeld an der Schaffhauserstrasse mehrere Personen. Diese fielen durch ihre Fahrzeuge und gestohlene Kennzeichen auf. Die Frau (31) und die beiden Männer im Alter von 24 und 43 Jahren aus Frankreich wurden festgenommen und inhaftiert. Abklärungen ergaben, dass die Fahrzeuge zuvor in Muolen im Kanton St. Gallen und in Engwilen entwendet wurden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. «Die Deliktssumme beträgt insgesamt mehr als 1.5 Millionen Franken», schreibt die Kantonspolizei Thurgau. Die Staatsanwaltschaft hat Strafverfahren eröffnet.

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