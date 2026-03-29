In der Nacht zum Samstag wurden im Kanton Thurgau gleich mehrere hochpreisige Autos gestohlen. Die Übeltäter wurden festgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Einbruchserie im Kanton Thurgau, mehrere Luxusautos gestohlen

Tatverdächtige in Frauenfeld verhaftet, Fahrzeuge in zwei Kantonen gestohlen

Gesamtschaden über 1.5 Millionen Franken, Ermittlungen laufen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung schreibt, brachen mehrere Täter in der Nacht zum Samstag in eine Autogarage in Engwilen ein. Dort entwendeten sie mehrere hochpreisige Autos und flüchteten. Im gleichen Zeitraum kam es in Matzingen, Wäldi und Hagenwil zu Einbrüchen und Diebstählen von Autokennzeichen und Fahrzeugschlüsseln.

Gegen 6.30 Uhr kontrollierte eine Patrouille in Frauenfeld an der Schaffhauserstrasse mehrere Personen. Diese fielen durch ihre Fahrzeuge und gestohlene Kennzeichen auf. Die Frau (31) und die beiden Männer im Alter von 24 und 43 Jahren aus Frankreich wurden festgenommen und inhaftiert. Abklärungen ergaben, dass die Fahrzeuge zuvor in Muolen im Kanton St. Gallen und in Engwilen entwendet wurden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. «Die Deliktssumme beträgt insgesamt mehr als 1.5 Millionen Franken», schreibt die Kantonspolizei Thurgau. Die Staatsanwaltschaft hat Strafverfahren eröffnet.