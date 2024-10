Einbruch Polizei klärt Einbruchdiebstahl in Amriswil TG auf

Die Kantonspolizei Thurgau hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft zwei Männer ermittelt. Sie werden gemäss einer Mitteilung verdächtigt, im August in ein Verkaufsgeschäft in Amriswil eingebrochen zu sein. Anschliessend flohen sie mit einem gestohlenen Auto.