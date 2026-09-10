Am Grenzübergang Kreuzlingen stoppten Zollbeamte am Samstag einen 29-jährigen Slowaken. Im Auto fanden sie 660 Gramm Ecstasy, 520 Gramm Amphetamin, einen Schlagstock und einen Störsender.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Samstag hielten Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (Bazg) am Grenzübergang Kreuzlingen-Autobahn ein Fahrzeug mit Schweizer Kontrollschildern an, das mit auffallend geringer Geschwindigkeit unterwegs war. Zudem machte der Fahrer, ein 29-jähriger slowakischer Staatsangehöriger, einen erschöpften und müden Eindruck.

Bei der Kontrolle stiessen die Mitarbeitenden auf dem Beifahrersitz auf einen Reisekleidersack für Anzüge. Bei dessen Überprüfung kamen 660 Gramm mutmassliches Ecstasy sowie 520 Gramm mutmassliches Amphetamin zum Vorschein. Der 29-Jährige sowie die mutmasslichen Betäubungsmittel wurden für die weiteren Ermittlungen der Kantonspolizei Thurgau übergeben.

Am Samstagmorgen gegen 8 Uhr nahmen Fahrzeugspezialisten des Bazg auch das Fahrzeug des Slowaken genauer unter die Lupe. Dabei stellten sie einen als Taschenlampe getarnten Schlagstock sowie einen Störsender fest, der über die 12-Volt-Steckdose betrieben werden konnte. Das Fahrzeug wurde ebenfalls der Kantonspolizei Thurgau zur weiteren Fallbearbeitung übergeben.