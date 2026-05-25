In der Nacht auf Montag geriet in Roggwil ein Hausteil eines Mehrfamilienhauses in Brand. Es entstand hoher Sachschaden. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt.

Daniel Macher Redaktor News

Kurz vor 2 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass an der Rütistrasse in Roggwil TG ein Haus brenne. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau geriet aus noch ungeklärten Gründen ein an das Haus angrenzender Unterstand in Brand. Das Feuer breitete sich entlang der Fassade bis zum Dach aus.

Die Feuerwehren Roggwil und Arbon standen rasch mit rund 70 Einsatzkräften im Einsatz. Sie konnten den Brand löschen und verhindern, dass sich das Feuer auf die gesamte Liegenschaft ausbreitete. Ein Funktionär des Amtes für Umwelt Thurgau begleitete die Löscharbeiten.

Feuerwehrmann im Spital

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich mehrere Personen in der Liegenschaft. Alle wurden in Sicherheit gebracht und blieben unverletzt. Während der Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Er musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Franken. Die Brandursache wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. Die Rütistrasse musste während des Einsatzes für mehrere Stunden gesperrt werden.