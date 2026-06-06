Am Freitagabend kam es am Bahnhof in Bischofszell zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Zwei wurden dabei verletzt, einer davon schwer durch einen Messerstich.

Angela Rosser Journalistin News

Bei einer Auseinandersetzung beim Stadtbahnhof in Bischofszell sind am Freitagabend zwei Männer verletzt worden, einer davon schwer. Wie Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau gegenüber BRK-News erklärt, ging die Meldung über den Vorfall gegen 20 Uhr bei der Polizei ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten kurz nach 19.30 Uhr ein 26-jähriger und ein 38-jähriger Mann in Streit. Wenig später kam ein weiterer Mann hinzu. Im Verlauf der Auseinandersetzung stach dieser dem 26-Jährigen mit einem Messer in den Bauch.

Der Verletzte musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit der Rega ins Spital geflogen werden. Der 38-Jährige erlitt leichte bis mittelschwere Verletzungen und wurde ebenfalls ins Spital gebracht. Der mutmassliche Täter, ein 42-jähriger Schweizer, stellte sich später der Polizei, sagt Meili.

Er wurde festgenommen und inhaftiert. Die Staatsanwaltschaft Bischofszell hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat werden abgeklärt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, insbesondere einen Mann mit kariertem Hemd und Rucksack, der zu Beginn der Auseinandersetzung versucht haben soll zu schlichten. Wer Angaben zu der Auseinandersetzung machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 058 345 23 00 zu melden.