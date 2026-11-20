Ein Mann soll am Mittwochmorgen eine Bankfiliale in Tägerwilen überfallen und einen Angestellten mit einer Pistole bedroht haben. Einen Tag später nahmen deutsche Zollkräfte den 41-jährigen Syrer in einem Zug Richtung Stuttgart fest.

Darum gehts Ein Mann soll am Mittwoch in Tägerwilen einen Bankangestellten mit einer Pistole bedroht haben

Mit einer Bartmaske forderte der Mann Bargeld und flüchtete, der Bankangestellte blieb unverletzt

Deutsche Zollkräfte nahmen am Donnerstag einen 41-jährigen Syrer im Zug Richtung Stuttgart fest

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Mittwochmorgen kam es in einer Bankfiliale an der Hauptstrasse in Tägerwilen TG zu einem Raubüberfall. Ein Mann mit einer auffälligen Bartmaske betrat die Filiale, bedrohte einen Angestellten mit einer Pistole und forderte Bargeld, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Danach flüchtete er mit dem Deliktsgut zu Fuss in Richtung Kreuzlingen TG.

Am Donnerstagnachmittag wurde im grenznahen Ausland ein 41-jähriger syrischer Tatverdächtiger festgenommen. Einsatzkräfte der deutschen Zollverwaltung kontrollierten den Mann in einem Zug in Richtung Stuttgart. Laut der Kantonspolizei Thurgau erhärtete eine Kontaktaufnahme zu einer binationalen Patrouille des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit BAZG und der deutschen Bundespolizei den Verdacht, dass es sich bei der kontrollierten Person um den Gesuchten handelte.

Verdächtiger hinkte und sprach gebrochenes Deutsch

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen und werden von der Kriminalpolizei weitergeführt. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Ein Blick-Leser konnte den Polizeieinsatz infolge des Bankraubes am Mittwoch beobachten. Er berichtete von einer grossangelegten Fahrzeugkontrolle. Beinahe jedes Auto sei durchsucht worden.

Der Angestellte der Bank blieb bei dem Überfall am Mittwochmorgen körperlich unverletzt. Der mutmassliche Täter wurde von den Beamten als zirka 180 Zentimeter gross und zwischen 30 und 50 Jahre alt beschrieben. Der Mann hinkte beim Gehen und sprach beim Überfall gebrochenes Hochdeutsch.