Am Mittwochmorgen wurde in Tägerwilen im Kanton Thurgau eine Bank überfallen. Die Polizei startet Kontrollen und sucht Zeugen.

Darum gehts In Tägerwilen wurde eine Bank überfallen

Der Täter bedrohte einen Angestellten mit einer Waffe

Der Unbekannte trug eine Gesichtsmaske mit falschem Bart

Angela Rosser Journalistin News

Ein Leser meldete am Mittwochnachmittag eine grossangelegte Polizeikontrolle in Tägerwilen. Er schrieb, dass beinahe jedes Auto kontrolliert werde. Vor Ort sei auch von einem Banküberfall die Rede.

Kurz vor 16 Uhr bestätigt die Kantonspolizei Thurgau den Vorfall. Am Mittwochmorgen betrat gemäss der Polizei kurz nach 11 Uhr ein unbekannter Mann eine Bankfiliale der Thurgauer Kantonalbank.

Mit Pistole bedroht

Wie die Kantonspolizei in der Mitteilung schreibt, bedrohte dieser einen der Angestellten mit einer Pistole und forderte Bargeld. Wenig später flüchtete der Mann mit dem Deliktsgut zu Fuss in Richtung Kreuzlingen. Der Angestellte der Bank blieb körperlich unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.

Der Täter wird beschrieben als zirka 180 Zentimeter gross und zwischen 30 und 50 Jahre alt. Er trug eine graue Jacke von Engelbert-Strauss, dunkelblaue Jeans, ein schwarzes Gilet sowie schwarze Turnschuhe, eine Mütze und eine Sonnenbrille.

Maskiert und schlecht zu Fuss

Weiter trug der Mann eine Gesichtsmaske mit falschem Bart. Der Mann hinkte beim Gehen und sprach gebrochenes Hochdeutsch.

Wer Angaben zum Täter machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter 058 345 22 22 zu melden.