Am Freitagabend ereignete sich im Kanton Thurgau ein Unfall mit einem Quad. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Gefährt, worauf es sich überschlug. Atemalkoholtests fielen positiv aus.

Angela Rosser Journalistin News

Kurz nach 21.15 Uhr am Freitagabend war ein Mann (61) mit einem Quad in Wigoltingen auf der Hauptstrasse von Bonau Richtung Autobahn unterwegs, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung schreibt.

«Kurz vor der Auffahrt wollte er in Richtung Müllheim abbiegen und verlor die Kontrolle über sein Gefährt. Dieses überschlug sich auf dem Grünstreifen und kam wieder auf den Rädern zum Stillstand», schreibt die Polizei weiter.

Der Mann wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Bei dem Fahrer wurden Atemalkoholtests durchgeführt. Diese ergaben einen Wert von 1,4 Promille. Der Führerausweis des Schweizers wurde eingezogen und die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme sowie eine Urinprobe an.