Ein Bub wurde am Dienstag bei einem Sturz mit dem Trottinett leicht verletzt. Ob ein weisses Auto involviert war, ist unklar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bub (9) stürzt mit Trottinett auf Haggenstrasse in St.Gallen

Weisses Auto möglicherweise beteiligt, Umstände des Unfalls noch unklar

Polizei sucht Zeugen, Hinweise unter +41 71 224 60 00 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Johannes Hillig Redaktor News

Am Dienstagnachmittag zwischen 15.15 Uhr und 15.30 Uhr war ein Bub mit einem Trottinett auf der Haggenstrasse unterwegs. Beim Fussgängerstreifen auf Höhe der Bushaltestelle Moosweiher kam es zu einem Unfall, wobei der 9-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde.

Zum gleichen Zeitpunkt war ein weisses Auto im Bereich des Fussgängerstreifens unterwegs. Ob dieses beim Unfall involviert war, kann zurzeit nicht gesagt werden. Da der Unfallhergang unklar ist, sucht die Stadtpolizei St. Gallen Zeugen.

Wer Angaben zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich unter +41 71 224 60 00 zu melden.

Bereits am Morgen, kurz nach 7.30 Uhr, kam es in St. Gallen zu einem Unfall. Und schon da wurde ein Bub (8) verletzt, als er die Strasse überqueren wollte. Er wurde laut der Polizei erheblich verletzt. Zum seitlichen Zusammenstoss kam es mit einer Lenkerin (61), die auf der Langgasse unterwegs war.