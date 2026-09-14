Polizeieinsatz im Säntispark am Sonntag: Ein Nordmazedonier geriet am Sonntagabend in Rage und schlug eine Frau. Er bedrohte anschliessend die angerückten Einsatzkräfte und wurde verhaftet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Im Säntispark kam es Sonntagabend zu einem Polizeieinsatz wegen Aggressionen

Ein Nordmazedonier (30) schlug eine Frau und bedrohte Polizisten

Die Polizei nahm den Mann fest, Ermittlungen laufen unter Staatsanwaltschaft

Marian Nadler Redaktor News

Das war nicht sein bester Tag: Am Sonntagabend, kurz vor 18.30 Uhr, erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen die Meldung von einer Auseinandersetzung im Aussenbereich des Restaurants im Säntispark in Abtwil SG. Als die aufgebotenen Patrouillen der Stadt- und Kantonspolizei St. Gallen vor Ort eintrafen, waren mehrere Personen anwesend, darunter ein Mann, welcher sich aggressiv verhielt. «Er wurde umgehend in Handfesseln gelegt», schildert die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Bei den Abklärungen stellte sich heraus, dass der Mann, ein Nordmazedonier (30), zuvor mit zwei Frauen in einen verbalen Streit geriet und danach einer der beiden Frauen eine Ohrfeige verpasste. Er wurde vorläufig festgenommen. Während der Festnahme und der Inhaftierung bedrohte und beschimpfte der 30-Jährige eine Polizistin und einen Polizisten und versuchte, einen Polizisten zu schlagen. Unter Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen tätigt die Kantonspolizei St. Gallen die weiteren Abklärungen.