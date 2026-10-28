Wohnungsbrand in Flums SG – Frau (48) ins Spital gebracht

Am Mittwochmittag ist es in einer Wohnung an der Bahnhofstrasse zu einem Brand gekommen. Eine 48-jährige Frau wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. In der betroffenen Wohnung wurden zwei tote Hunde und eine tote Katze aufgefunden.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Kurz vor 11.45 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen am Mittwoch die Meldung von einem Brand an der Bahnhofstrasse. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde vor der Liegenschaft eine 48-jährige Frau angetroffen, teilte die Kantonspolizei St. Gallen mit. Die Frau wurde vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt und anschliessend zur Kontrolle ins Spital gebracht.

In der Wohnung traf die Feuerwehr auf ein Glutnest, das gelöscht werden konnte. Schon beim Eintreffen der Einsatzkräfte war keine Rauchentwicklung von aussen sichtbar. In den Räumlichkeiten wurden zwei tote Hunde und eine tote Katze aufgefunden.

Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken

Die Wohnung war nicht mehr bewohnbar. Für die Bewohnenden wurde von der Gemeinde eine Ersatzunterkunft organisiert. Es entstand Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen, die örtliche Feuerwehr mit rund 20 Angehörigen, der Rettungsdienst mit zwei Mitarbeitenden sowie das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen.