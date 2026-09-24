Zwischen Samstag (12.09.2026) und Sonntag (13.09.2026) ist ein 89-jähriger Mann in seinem Einfamilienhaus an der Buchholzstrasse in Rüthi ausgeraubt worden. Dabei wurden Wertgegenstände von mehreren zehntausend Franken gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei Frauen täuschten Notlagen vor und stahlen Wertgegenstände in Rüthi SG

Wertgegenstände von mehreren zehntausend Franken wurden entwendet

Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeugen, Tel. 058 229 80 00

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Gemäss aktuellen Erkenntnissen der Kantonspolizei St. Gallen hielten sich zwischen Samstag (12.09.2026) und Sonntag (13.09.2026) mehrere weibliche Personen, mutmasslich zwei, mehrmals im Einfamilienhaus des Geschädigten an der Buchholzstrasse in Rüthi SG auf. Durch das Vortäuschen falscher Tatsachen und Notlagen gelang es ihnen, das Vertrauen des Geschädigten zu erschleichen und Zutritt zu seinem Haus zu erhalten.

Dort hielten sie sich an beiden Tagen während unbestimmter Zeit auf und verliessen es anschliessend wieder. Ob sie sich dabei zusammen oder jeweils alleine im Haus aufhielten und über welchen Zeitraum, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wertgegenstände von mehreren zehntausend Franken gestohlen

Am Montagmorgen (14.09.2026) wachte der Geschädigte auf und konnte sich nicht mehr an die Geschehnisse erinnern. Er stellte jedoch fest, dass Wertgegenstände von mehreren zehntausend Franken fehlten.

Als Tatverdächtige gelten die zwei weiblichen Personen, die sich zwischen Samstag und Sonntag im Einfamilienhaus des 89-Jährigen aufgehalten haben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Täterschaft aus mehr als zwei Personen bestand. Die Kantonspolizei St. Gallen sucht deshalb nach Zeugen. Die Frauen werden folgendermassen beschrieben:

Unbekannte Frau 1

20-30 Jahre alt

170-180 cm gross

Feste Statur

Mittellanges und mittelblondes Haar

Beige Damenjacke und weisse Damenhose

Osteuropäisches Aussehen

Begab sich mutmasslich ins Einfamilienhaus und hielt sich im Quartier auf.

Unbekannte Frau 2

20-30 Jahre alt

160-170 cm gross

Mittlere Statur

Dunkelbraune, hochgesteckte und mittellange Haare

Auffällige Tätowierung oberhalb der Brust

Osteuropäisches Aussehen

Begab sich mutmasslich ins Einfamilienhaus und hielt sich im Quartier auf.

Wer Hinweise zu den oben genannten Personen oder anderweitige Angaben zum vorliegenden Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei St. Gallen, Polizeistützpunkt Thal, 058 229 80 00, zu melden.