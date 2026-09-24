Darum gehts
- Zwei Frauen täuschten Notlagen vor und stahlen Wertgegenstände in Rüthi SG
- Wertgegenstände von mehreren zehntausend Franken wurden entwendet
- Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeugen, Tel. 058 229 80 00
Gemäss aktuellen Erkenntnissen der Kantonspolizei St. Gallen hielten sich zwischen Samstag (12.09.2026) und Sonntag (13.09.2026) mehrere weibliche Personen, mutmasslich zwei, mehrmals im Einfamilienhaus des Geschädigten an der Buchholzstrasse in Rüthi SG auf. Durch das Vortäuschen falscher Tatsachen und Notlagen gelang es ihnen, das Vertrauen des Geschädigten zu erschleichen und Zutritt zu seinem Haus zu erhalten.
Dort hielten sie sich an beiden Tagen während unbestimmter Zeit auf und verliessen es anschliessend wieder. Ob sie sich dabei zusammen oder jeweils alleine im Haus aufhielten und über welchen Zeitraum, ist Gegenstand der Ermittlungen.
Wertgegenstände von mehreren zehntausend Franken gestohlen
Am Montagmorgen (14.09.2026) wachte der Geschädigte auf und konnte sich nicht mehr an die Geschehnisse erinnern. Er stellte jedoch fest, dass Wertgegenstände von mehreren zehntausend Franken fehlten.
Als Tatverdächtige gelten die zwei weiblichen Personen, die sich zwischen Samstag und Sonntag im Einfamilienhaus des 89-Jährigen aufgehalten haben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Täterschaft aus mehr als zwei Personen bestand. Die Kantonspolizei St. Gallen sucht deshalb nach Zeugen. Die Frauen werden folgendermassen beschrieben:
Unbekannte Frau 1
- 20-30 Jahre alt
- 170-180 cm gross
- Feste Statur
- Mittellanges und mittelblondes Haar
- Beige Damenjacke und weisse Damenhose
- Osteuropäisches Aussehen
Begab sich mutmasslich ins Einfamilienhaus und hielt sich im Quartier auf.
Unbekannte Frau 2
- 20-30 Jahre alt
- 160-170 cm gross
- Mittlere Statur
- Dunkelbraune, hochgesteckte und mittellange Haare
- Auffällige Tätowierung oberhalb der Brust
- Osteuropäisches Aussehen
Begab sich mutmasslich ins Einfamilienhaus und hielt sich im Quartier auf.
Wer Hinweise zu den oben genannten Personen oder anderweitige Angaben zum vorliegenden Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei St. Gallen, Polizeistützpunkt Thal, 058 229 80 00, zu melden.