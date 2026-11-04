Am Dienstagabend hat die Kantonspolizei St. Gallen in einer Liegenschaft in Wattwil einen Mann und ein Kleinkind tot aufgefunden. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Dienstagmorgen ging bei der Stadtpolizei St. Gallen eine Anzeige ein: Ein getrenntlebender Vater hatte sein Kind nicht wie vereinbart zur Mutter zurückgebracht. Danach leiteten die Stadtpolizei und die Kantonspolizei St. Gallen umfangreiche Abklärungen ein.

Am späten Dienstagabend fand die Kantonspolizei St. Gallen den Mann und das Kleinkind tot in einem Beherbergungsbetrieb in Wattwil SG. Bei den Verstorbenen handelt es sich laut Polizei um einen 33-jährigen kroatischen Staatsangehörigen und seinen zweieinhalbjährigen Sohn. Beide wohnten im Kanton St. Gallen.

Vater tötete wohl Kind

Die Umstände beim Auffinden deuteten darauf hin, dass der Vater das Kind mit einer Faustfeuerwaffe tötete und sich anschliessend damit selbst das Leben nahm, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt. Die Polizei geht von einem erweiterten Suizid aus.

Die Kantonspolizei St. Gallen ermittelt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen zu den genauen Tatumständen. Im Einsatz standen mehrere Patrouillen und Fachspezialisten der Kantonspolizei St. Gallen, die Stadtpolizei St. Gallen, das Institut für Rechtsmedizin am Kantonsspital St. Gallen sowie die Staatsanwaltschaft.