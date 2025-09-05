Am Mittwochmittag fährt ein Auto nahezu ungebremst in einen Fussgänger – vor einem Tankstellenshop in Buchs SG. Blick hat jetzt die Bilder einer Überwachungskamera erhalten. Es sind schockierende Aufnahmen.

Sandro Zulian

Die Nachricht schockierte die Schweiz: Am Mittwochmittag, kurz nach 12 Uhr, fuhr ein Auto vor einem Tankstellenshop in Buchs SG geradewegs auf einen Fussgänger zu. Das Auto trifft den Mann vor dem Shop, aber auch die Eingangstüre und eine Glacé-Truhe.

Im Angriffs-Auto: Zwei Italiener, 43 und 36 Jahre alt, die das Opfer, den Italiener Francesco P.* (35), kannten. Die Tat von Buchs SG sei vorsätzlich gewesen, es handle sich um ein versuchtes Tötungsdelikt: Dessen sind sich Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft sicher. Blick sprach bereits am Donnerstag mit Augenzeugen und auch mit dem angefahrenen Francesco P. selber.

Blick erhält Überwachungsvideo

Nun wurde Blick ein Video einer Überwachungskamera zugespielt, welche die gesamte Tat in ihrer Hinterhältigkeit dokumentiert hat. Auf den Bildern – die nichts für schwache Nerven sind – sieht man das spätere Opfer Francesco P. an den Zapfsäulen der Tankstelle vorbeischlendern. In der rechten, oberen Ecke des Videos erkennt man, wie das spätere Angriffs-Auto schon bereitsteht.

Dann gibt der dunkle BMW-Kombi Vollgas! Er drängt sich durch den Gegenverkehr und fährt auf das Gelände der Tankstelle. Francesco P. scheint das Auto zu erkennen und bleibt stehen – schliesslich kennt er die beiden Auto-Angreifer. Doch als das Auto mit hoher Geschwindigkeit immer näherkommt, wird dem Opfer auf dem Video plötzlich klar, was hier gleich passieren wird.

Dann schlägt das Auto mit voller Wucht auf. Francesco P. wird getroffen und aus dem Sichtfeld geschleudert. Er hatte wohl Glück im Unglück.

Durch den Angriff mit dem Auto fällt Francesco P. auf die Motorhaube und scheint dann dem Fahrer etwas zu sagen. Danach verschwindet er im Shop, der Angreifer fährt rückwärts weg und wirft dabei einen Alu-Sammelbehälter um. Schliesslich macht sich der schwarze BMW aus dem Staub. Zwei Stunden nach diesen Szenen werden der Fahrer und der Beifahrer von der Kantonspolizei St. Gallen festgenommen.

«Gestern lachten wir noch zusammen, heute will er mich umbringen»

Gegenüber Blick sagte Francesco P. bereits am Donnerstag: «Es war brutal!» Genau rekonstruieren, wie alles vonstattengegangen ist, kann er nicht mehr. «Er war kreideweiss, aber ansprechbar», sagte ein Augenzeuge zu Blick über Francesco P.

Ein Streit dürfte dem Auto-Angriff vorangegangen sein, erklärte die Frau von Francesco P. gegenüber Blick: «Der Fahrer ist überzeugt davon, dass mein Mann etwas mit seiner Freundin hat. Aber das stimmt nicht!» Francesco P. kann es derweil noch immer nicht richtig fassen: Über den Fahrer sagte er am Donnerstag: «Gestern lachten wir noch zusammen, heute will er mich umbringen.»

*Name geändert



