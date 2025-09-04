Bei einer Tankstelle in Buchs im Kanton St. Gallen wurde am Mittwoch ein 35-Jähriger angefahren und unbestimmt verletzt. Der Fahrer und der Beifahrer des geflüchteten Fahrzeugs konnten festgenommen werden.

In Buchs wurde am Mittwochmittag ein Mann bei einer Tankstelle angefahren und unbestimmt verletzt. Wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt, hielten zwei Italiener mit ihrem Personenwagen bei einer Baustelle an der Churerstrasse und warteten. Als ein 35-jähriger Landsmann den Tankstellenshop betreten wollte, beschleunigte das Auto mit den beiden Männern und hielt direkt auf den 35-Jährigen zu, schreibt die Polizei.

Der Mann wurde von dem Fahrzeug frontal erfasst und unbestimmt verletzt. Die Männer im Unfallfahrzeug flüchteten, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Er wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Wie die Polizei weiter schreibt, konnten die Flüchtenden wenig später angehalten und festgenommen werden. Bei den beiden handelt es sich um einen 43-jährigen und einen 36-jährigen Italiener. Beide sind im Kanton Zürich wohnhaft.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die mutmasslichen Beschuldigten zudem am Wohnort des Opfers dessen parkiertes Auto beschädigt hatten. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat nach dieser brutalen Attacke ein Strafverfahren wegen versuchter Tötung eröffnet.