Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Schwerer Unfall auf der Rickenstrasse bei Gebertingen SG am Montagnachmittag
- 63-Jährige bremst, Rollerfahrer prallt ins Heck und wird schwer verletzt
- Sachschaden mehrere tausend Franken, Teile der Strasse gesperrt
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk
Eine 63-jährige Frau fuhr am Montagnachmittag, kurz nach 16.15 Uhr, mit ihrem Auto auf der Rickenstrasse von Neuhaus SG in Richtung Gebertingen SG, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung. Hinter ihr fuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Roller in die gleiche Richtung.
Kurz vor der Allmeindstrasse bremste die 63-Jährige ihr Auto verkehrsbedingt bis zum Stillstand ab. In der Folge prallte der Mann mit seinem Roller in das Heck des Autos, stürzte und wurde schwer verletzt. Die Rega flog ihn ins Spital. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Für die Unfallaufnahme mussten Teile der Strasse gesperrt werden.