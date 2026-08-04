Am Montagnachmittag ist ein Mann mit seinem Roller in das Heck eines Autos geprallt und dadurch schwer verletzt worden. Die Rega flog den 64-Jährigen ins Spital.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Unfall auf der Rickenstrasse bei Gebertingen SG am Montagnachmittag

63-Jährige bremst, Rollerfahrer prallt ins Heck und wird schwer verletzt

Sachschaden mehrere tausend Franken, Teile der Strasse gesperrt

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Eine 63-jährige Frau fuhr am Montagnachmittag, kurz nach 16.15 Uhr, mit ihrem Auto auf der Rickenstrasse von Neuhaus SG in Richtung Gebertingen SG, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung. Hinter ihr fuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Roller in die gleiche Richtung.

Kurz vor der Allmeindstrasse bremste die 63-Jährige ihr Auto verkehrsbedingt bis zum Stillstand ab. In der Folge prallte der Mann mit seinem Roller in das Heck des Autos, stürzte und wurde schwer verletzt. Die Rega flog ihn ins Spital. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Für die Unfallaufnahme mussten Teile der Strasse gesperrt werden.