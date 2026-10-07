Ein Mann bedrängte in einem Zug nach Uzwil eine Frau, bedrohte Helfer und schlug am Bahnhof mit einem Schlagstock auf einen 21-Jährigen ein. Die Polizei nahm den 27-jährigen Deutschen später fest.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Im Zug von Gossau nach Uzwil ging ein Mann auf eine Frau los

Der 27-jährige Deutsche soll sie schon zuvor attackiert haben

In Uzwil schlug er mit Schlagstock zu; die Polizei fasste ihn

Mattia Jutzeler Redaktor News

Kurz vor 4 Uhr in der Nacht auf Sonntag erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen die Meldung, dass in einem Zug von Gossau SG nach Uzwil SG ein Mann auf eine Frau losgehe. Die aufgebotenen Patrouillen trafen am Bahnhof Uzwil auf mehrere Personen, darunter eine 35-jährige Frau, die zuvor vom beschriebenen Mann angegangen worden war. Der Beschuldigte hatte sich beim Eintreffen der Polizei bereits von der Frau entfernt.

Abklärungen ergaben, dass der Beschuldigte, ein 27-jähriger Deutscher, und die 35-jährige Schweizerin zuvor gemeinsam unterwegs gewesen waren. Dabei sei es bereits zu körperlichen und verbalen Übergriffen des 27-Jährigen gegenüber seiner Begleiterin gekommen. Danach fuhren die beiden mit dem Zug in Richtung Uzwil, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei.

Im Zug wurden Aussenstehende auf das Verhalten des Mannes gegenüber der Frau aufmerksam und sprachen ihn darauf an. Daraufhin wurde er auch gegenüber ihnen ausfällig und bedrohte sie.

Angriff auf 21-Jährigen

Nachdem die Beteiligten am Bahnhof Uzwil ausgestiegen waren, schlug der Deutsche mehrmals mit einem Schlagstock auf einen 21-Jährigen ein, der bereits im Zug interveniert hatte. Er verletzte ihn jedoch nur leicht. Anschliessend entfernte sich der 27-Jährige vom Bahnhof.

Der Deutsche konnte später in der Nähe von Beamten festgenommen werden. Bei ihm stellte die Kantonspolizei St.Gallen den Schlagstock sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher. Zudem musste er eine Blut- und Urinprobe abgeben.