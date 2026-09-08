Am Dienstagmittag ist es auf der Umfahrungsstrasse H16 zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Autos gekommen. Ein 46-jähriger Mitfahrer wurde schwer verletzt. Eine 58-jährige Autofahrerin sowie zwei Autofahrer wurden leicht verletzt.

Kurz nach 11.45 Uhr kam es am Dienstag auf der Umfahrungsstrasse H16 zu einem Unfall mit drei Autos. Eine 58-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto in Richtung Bütschwil SG, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St. Gallen. Hinter ihr war ein 77-jähriger Mann mit seinem Auto in gleicher Richtung unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 47-jähriger Mann mit seinem Auto in entgegengesetzter Richtung.

Im Bereich nach dem Anschluss Bräägg kam es aus bislang ungeklärten Gründen zunächst zu einer Streifkollision zwischen dem Auto der 58-Jährigen und dem entgegenkommenden Auto des 47-Jährigen. In der Folge prallte das Auto des 47-Jährigen frontal gegen das Auto des 77-Jährigen.

Ein Mitfahrer schwer verletzt

Die 58-jährige Autofahrerin sowie die beiden Autofahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort und brachte sie anschliessend in Spitäler. Ein 46-jähriger Mitfahrer im Auto des 47-Jährigen wurde schwer verletzt und musste von der Rega ins Spital geflogen werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die H16 zwischen dem Anschluss Bräägg und Lütisburg gesperrt werden. Die aufgebotene Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen, der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen, einem Notarzt und einer Einsatzleiterin, die Rega sowie die zuständige Feuerwehr mit 18 Angehörigen.