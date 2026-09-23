Am frühen Dienstagabend ist ein zehnjähriger Junge auf einem Fussgängerstreifen von einem Auto erfasst worden. Das Kind wurde beim Unfall leicht verletzt.

Janine Enderli Redaktorin News

Heftiger Unfall in Wittenbach SG: Ein Junge war gegen 17.30 Uhr mit seinem Trottinett auf dem Trottoir der Romanshornerstrasse von Muolen in Richtung Wittenbach unterwegs.

Unmittelbar vor dem Circle-Kreisel wollte er die Romanshornerstrasse auf dem Fussgängerstreifen überqueren. Gleichzeitig fuhr eine 24-jährige Frau mit ihrem Auto in entgegengesetzter Richtung durch den Kreisel. Sie verliess diesen bei der zweiten Ausfahrt in Richtung Muolen. Das Auto erfasste den Zehnjährigen, woraufhin dieser zu Boden stürzte und sich leicht verletzte.

Seine Eltern brachten ihn anschliessend zur Kontrolle ins Kinderspital. Am Auto entstand Sachschaden von rund 500 Franken.