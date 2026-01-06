Darum gehts
- Mann (†44) verunglückt in Wil SG am Montagabend um 19.45 Uhr
- Auto prallte gegen Baum, Strassenlaternen und eine Tafel
- Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Franken entstanden
Ein Mann (†44) war am Montagabend gegen 19.45 Uhr vom Schwanenkreisel herkommend auf der Zürcherstrasse in Wil SG in Richtung Münchwilen TG unterwegs. Aus mutmasslich medizinischen Gründen kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung.
Er fuhr über eine Wiese, touchierte dabei Büsche und prallte in einen Baum. Durch die Kollision drehte sich das Auto und rollte weiter über die Wiese.
Trotz Reanimation verstorben
Anschliessend prallte es in zwei Strassenlaternen, eine Tafel und einen Robidog. Danach kam das Auto zum Stillstand.
Das Unfallopfer verstarb trotz einer sofort eingeleiteten Reanimation noch an der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden im Wert von mehreren Tausend Franken.