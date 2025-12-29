Am Sonntagabend ist es in Oberriet zu einem Selbstunfall mit einem Kleinmotorfahrzeug gekommen. Die 56-jährige Fahrerin wurde unbestimmt verletzt.

Um 19.15 Uhr am Sonntag fuhr eine 56-jährige Frau mit ihrem Kleinmotorfahrzeug auf einer Kiesstrasse in Richtung Steigstrasse in Oberriet SG.

Abwärtsfahrend kam sie auf der geraden Strecke linksseitig von der Strasse ab und wurde auf die Wiese geschleudert. Die Frau wurde dabei unbestimmt verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital überführt werden.

Frau war fahrunfähig

Sie wurde von der ausgerückten Polizeipatrouille als fahrunfähig eingestuft und musste eine Blut- und Urinprobe abgeben. Der Führerausweis wurde ihr abgenommen.

Das Kleinmotorfahrzeug wurde rund 50 Meter weiter unten im Wiesenbord von einem Drahtzaun aufgefangen und kam dort zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden im Wert von über 7000 Franken. Aufgrund des unwegsamen Geländes wurde zwecks Fahrzeugbergung die örtliche Feuerwehr sowie die Forst AG Oberes Rheintal aufgeboten.