Darum gehts
- Ein 33-jähriger stürzte am 29. Dezember in St. Gallen
- Sturz verursacht durch vereiste Fahrbahn bei Autobahneinfahrt
- Mann erlitt mittelschwere Verletzungen an Schulter und Rippen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Janine EnderliRedaktorin News
Ein 33-jähriger Töfffahrer war am Montagabend kurz nach 22 Uhr auf der Steinachstrasse in Richtung Autobahneinfahrt St. Fiden, St. Gallen unterwegs.
Als er auf die Einfahrt einbiegen wollte, kam der 33-Jährige aufgrund der vereisten Fahrbahn ins Rutschen und stürzte.
Er verletzte sich mittelschwer im Schulter- sowie Rippenbereich und wurde durch die Rettungssanität ins Spital gebracht.