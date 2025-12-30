Am Montagabend ist in St. Gallen ein Töfffahrer auf der vereisten Fahrbahn gestürzt. Er wurde verletzt und ins Spital gebracht.

Darum gehts Ein 33-jähriger stürzte am 29. Dezember in St. Gallen

Sturz verursacht durch vereiste Fahrbahn bei Autobahneinfahrt

Mann erlitt mittelschwere Verletzungen an Schulter und Rippen

Janine Enderli

Ein 33-jähriger Töfffahrer war am Montagabend kurz nach 22 Uhr auf der Steinachstrasse in Richtung Autobahneinfahrt St. Fiden, St. Gallen unterwegs.

Als er auf die Einfahrt einbiegen wollte, kam der 33-Jährige aufgrund der vereisten Fahrbahn ins Rutschen und stürzte.

Er verletzte sich mittelschwer im Schulter- sowie Rippenbereich und wurde durch die Rettungssanität ins Spital gebracht.