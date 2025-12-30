DE
Unfall in St. Gallen
Töfffahrer (33) stürzt auf vereister Fahrbahn

Am Montagabend ist in St. Gallen ein Töfffahrer auf der vereisten Fahrbahn gestürzt. Er wurde verletzt und ins Spital gebracht.
Publiziert: vor 13 Minuten
Aktualisiert: vor 4 Minuten
1/2
Ein Mann stürzte in St. Gallen auf vereister Strasse.
Foto: Stadtpolizei St. Gallen

Darum gehts

  • Ein 33-jähriger stürzte am 29. Dezember in St. Gallen
  • Sturz verursacht durch vereiste Fahrbahn bei Autobahneinfahrt
  • Mann erlitt mittelschwere Verletzungen an Schulter und Rippen
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Ein 33-jähriger Töfffahrer war am Montagabend kurz nach 22 Uhr auf der Steinachstrasse in Richtung Autobahneinfahrt St. Fiden, St. Gallen unterwegs. 

Als er auf die Einfahrt einbiegen wollte, kam der 33-Jährige aufgrund der vereisten Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. 

Er verletzte sich mittelschwer im Schulter- sowie Rippenbereich und wurde durch die Rettungssanität ins Spital gebracht.

