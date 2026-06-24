Ein Kleinbus ist am Dienstagabend von der Strasse abgekommen und im Rheintaler Binnenkanal gelandet. Die Fahrerin blieb unverletzt. Weil Benzin auslief, musste die Feuerwehr ausrücken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 62-Jährige stürzt mit Kleinbus in Binnenkanal bei Schluch, unverletzt gerettet

Vermutlich Hälfte des Benzintanks ausgelaufen, Feuerwehr errichtet Ölsperre

Schaden am Fahrzeug: ca. 8000 Franken, Naturfolgen noch unklar

Johannes Hillig Redaktor News

Eine 62-jährige Frau war am Dienstagabend um 20 Uhr mit ihrem Kleinbus in Richtung Schluch unterwegs. Auf der Höhe Loo kam das Auto plötzlich links von der Strasse ab. Der Wagen rollte über eine steile Wiese und kippte direkt in den Binnenkanal.

Die Frau hatte Riesenglück: Sie verletzte sich nicht und konnte sich ganz alleine aus dem Wrack befreien. Am Kleinbus entstand ein Sachschaden von rund 8000 Franken. Ein Kran musste das Fahrzeug schliesslich aus dem Wasser bergen.

Die Sperre bleibt voraussichtlich noch einige Tage

Der Unfall hat Folgen für die Umwelt, da vermutlich die Hälfte des Benzintanks ausgelaufen ist. Die örtliche Feuerwehr errichtete sofort eine Ölsperre im Kanal und streute Bindemittel. Die Sperre bleibt voraussichtlich noch einige Tage im Wasser. Wie gross der Schaden an der Natur ist, kann man noch nicht genau sagen.

Neben der Kantonspolizei St. Gallen standen die Feuerwehr, der Umweltschadendienst sowie der zuständige Fischereiaufseher im Einsatz.