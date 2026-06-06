Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- 47-Jähriger stürzte bei Wingsuit-Unfall ab
- Der Mann zog sich tödliche Verletzungen zu
- Die Umstände werden untersucht
Angela RosserJournalistin News
Kurz nach 17 Uhr starteten ein 37-jähriger und ein 47-jähriger Mann mit ihren Wingsuits westseitig des Gigerwaldspitzes im Gebiet Chüefad auf einer Höhe von rund 2'082 m ü. M.
Der 47-Jährige startete seinen Flug zuerst, unmittelbar gefolgt vom 37-Jährigen, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung. «Gemäss bisherigen Erkenntnissen stürzte der 47-Jährige kurz nach dem Start aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Wingsuit ab», so die Polizei.
Bei dem Unfall zog sich der Deutsche tödliche Verletzungen zu. Der Mann wurde von der Rega geborgen. Die genauen Umstände des Absturzes werden untersucht.