Ein 47-jähriger Mann verunfallte am Freitag mit seinem Wingsuit und stürzte ab. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 47-Jähriger stürzte bei Wingsuit-Unfall ab

Der Mann zog sich tödliche Verletzungen zu

Die Umstände werden untersucht

Angela Rosser Journalistin News

Kurz nach 17 Uhr starteten ein 37-jähriger und ein 47-jähriger Mann mit ihren Wingsuits westseitig des Gigerwaldspitzes im Gebiet Chüefad auf einer Höhe von rund 2'082 m ü. M.

Der 47-Jährige startete seinen Flug zuerst, unmittelbar gefolgt vom 37-Jährigen, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung. «Gemäss bisherigen Erkenntnissen stürzte der 47-Jährige kurz nach dem Start aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Wingsuit ab», so die Polizei.

Bei dem Unfall zog sich der Deutsche tödliche Verletzungen zu. Der Mann wurde von der Rega geborgen. Die genauen Umstände des Absturzes werden untersucht.