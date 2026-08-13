Am Mittwochnachmittag ist ein Velofahrer in St. Gallen gestürzt, nachdem er von einem Autofahrer überholt wurde. Der Zustand des vorerst ansprechbaren Mannes verschlechterte sich im Rettungswagen zunehmend, worauf er kurz darauf im Spital verstarb.

Velofahrer (†52) hat nach Sturz nur Schürfwunden – kurz danach ist er tot

Velofahrer (†52) hat nach Sturz nur Schürfwunden – kurz danach ist er tot

Janine Enderli Redaktorin News

Am Mittwochnachmittag, kurz nach 15 Uhr, fuhr ein Autofahrer auf der Bruggwaldstrasse von Wittenbach SG in Richtung St. Gallen.

Dabei überholte der 87-Jährige eine Velofahrerin und einen Velofahrer, die in gleicher Richtung unterwegs waren. Auf Höhe der Liegenschaft Nr. 27 musste der Autofahrer aufgrund einer Strassenverengung und eines entgegenkommenden Autos anhalten.

In der Folge stürzte der Velofahrer aus noch unbekannten Gründen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wies der Mann lediglich eine Schürfwunde an der Hand auf. Im Rettungswagen verschlechterte sich sein Zustand jedoch zunehmend, und der 52-jährige Schweizer verstarb kurze Zeit später im Spital. Die Umstände sind noch unklar und werden abgeklärt.