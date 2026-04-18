Ein Lenker verlor am Freitag in St. Gallen die Kontrolle, als er einer Katze auswich. Er prallte gegen eine Hecke und einen Tischtennistisch.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 79-Jähriger verursacht Unfall in St. Gallen nach Ausweichmanöver wegen Katze

Auto kollidierte mit Tischtennistisch und Hecke, keine Verletzten

Totalschaden am Fahrzeug, Fahrer als fahrunfähig eingestuft War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Johannes Hillig Redaktor News

Am Freitag kurz vor 11 Uhr lenkte ein Autofahrer (79) sein Auto von der Brauerstrasse kommend, auf der Stephanshornstrasse Richtung Sackgasse.

Laut eigener Aussage sei plötzlich eine Katze vor das Auto gesprungen. Der Senior wollte ausweichen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Wiese und kollidierte mit einem Tischtennistisch und einer Hecke.

Der 79-Jährige wurde dabei nicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Der Schweizer wurde als fahrunfähig eingestuft.