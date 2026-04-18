Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- 79-Jähriger verursacht Unfall in St. Gallen nach Ausweichmanöver wegen Katze
- Auto kollidierte mit Tischtennistisch und Hecke, keine Verletzten
- Totalschaden am Fahrzeug, Fahrer als fahrunfähig eingestuft
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Johannes HilligRedaktor News
Am Freitag kurz vor 11 Uhr lenkte ein Autofahrer (79) sein Auto von der Brauerstrasse kommend, auf der Stephanshornstrasse Richtung Sackgasse.
Laut eigener Aussage sei plötzlich eine Katze vor das Auto gesprungen. Der Senior wollte ausweichen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Wiese und kollidierte mit einem Tischtennistisch und einer Hecke.
Der 79-Jährige wurde dabei nicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Der Schweizer wurde als fahrunfähig eingestuft.