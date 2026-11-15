Auf der Rorschacher Strasse in der Stadt St. Gallen kam es am Samstagvormittag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Roller. Der 17-jährige E-Rollerfahrer wurde lebensbedrohlich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Darum gehts Der Unfall geschah um 10.50 Uhr auf der Rorschacher Strasse in der Stadt St. Gallen

Ein Auto und ein E-Roller kollidierten, die Polizei sucht Zeugen

Ein Teenager (17) wurde lebensbedrohlich verletzt

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstag kam es gegen 10.50 Uhr auf der Rorschacher Strasse in der Stadt St. Gallen zu einem Verkehrsunfall. Auf Höhe der Liegenschaft Nr. 290 kollidierten ein Auto und ein E-Roller, wie die Stadtpolizei St. Gallen mitteilt.

Dabei wurde der 17-jährige E-Rollerfahrer lebensbedrohlich verletzt. Die Rettung St. Gallen brachte ihn ins Spital.

Am E-Roller entstand grosser Sachschaden, am Auto geringer Sachschaden. Zum genauen Unfallhergang sucht die Stadtpolizei St. Gallen Zeugen.