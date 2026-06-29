Schwerer Unfall auf der Bahnhofstrasse: Ein 21-jähriger Mofafahrer wurde am Montagmorgen bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt und ins Spital gebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auto und Mofa kollidierten auf der Bahnhofstrasse

21-jähriger Mofafahrer eher schwer verletzt, ins Spital gebracht

Unfallzeit: 11:15 Uhr, Autofahrer 74 Jahre alt

Johannes Hillig Redaktor News

Kurz vor 11:15 Uhr fuhr ein Autofahrer (74) auf der Bahnhofstrasse in Richtung Augarten und beabsichtigte, nach links auf die Ergetenstrasse abzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein Postfahrer (21) auf der Bahnhofstrasse, von Augarten kommend in Richtung Zentrum.

Aus derzeit noch unbekannten Gründen kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Mofa. Durch die Kollision wurde der 21-jährige Mofafahrer eher schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 5'000 Franken.