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Unfall in Niederuzwil SG
Auto kracht in Pöstler (21) – schwer verletzt

Schwerer Unfall auf der Bahnhofstrasse: Ein 21-jähriger Mofafahrer wurde am Montagmorgen bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt und ins Spital gebracht.
Publiziert: vor 15 Minuten
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Hier passierte der Unfall.
Foto: KAPO SG

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Auto und Mofa kollidierten auf der Bahnhofstrasse
  • 21-jähriger Mofafahrer eher schwer verletzt, ins Spital gebracht
  • Unfallzeit: 11:15 Uhr, Autofahrer 74 Jahre alt
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Johannes HilligRedaktor News

Kurz vor 11:15 Uhr fuhr ein Autofahrer (74) auf der Bahnhofstrasse in Richtung Augarten und beabsichtigte, nach links auf die Ergetenstrasse abzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein Postfahrer (21) auf der Bahnhofstrasse, von Augarten kommend in Richtung Zentrum.

Aus derzeit noch unbekannten Gründen kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Mofa. Durch die Kollision wurde der 21-jährige Mofafahrer eher schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 5'000 Franken.

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