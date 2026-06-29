Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Auto und Mofa kollidierten auf der Bahnhofstrasse
- 21-jähriger Mofafahrer eher schwer verletzt, ins Spital gebracht
- Unfallzeit: 11:15 Uhr, Autofahrer 74 Jahre alt
Johannes HilligRedaktor News
Kurz vor 11:15 Uhr fuhr ein Autofahrer (74) auf der Bahnhofstrasse in Richtung Augarten und beabsichtigte, nach links auf die Ergetenstrasse abzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein Postfahrer (21) auf der Bahnhofstrasse, von Augarten kommend in Richtung Zentrum.
Aus derzeit noch unbekannten Gründen kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Mofa. Durch die Kollision wurde der 21-jährige Mofafahrer eher schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 5'000 Franken.