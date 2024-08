Am Freitagnachmittag hat eine ältere Dame in Maseltrangen SG einen Unfall gebaut. Sie fuhr frontal gegen einen Findling. Anschliessend haute sie von der Unfallstelle ab.

Das Auto krachte frontal in den Findling.

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitag, um 17.10 Uhr, ist eine Frau (60) mit ihrem Auto in Maseltrangen SG in einen Findling geprallt. Sie war in fahrunfähigem Zustand unterwegs. Ihr wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen.

Die ältere Dame fuhr mit ihrem Auto vom Solenberg her in Richtung Maseltrangen. Das Auto prallte in einen neben der Strasse befindlichen Findling. Die Frau verliess anschliessend die Unfallstelle, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Das schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung.

Sachschaden von mehreren Tausend Franken

Die Kantonspolizei St. Gallen konnte ihren Aufenthaltsort ausfindig machen und stufte die Autofahrerin als fahrunfähig ein. Zudem verfügte sie bei ihr die Entnahme einer Blut- und Urinprobe.

Ihren Führerausweis musste sie auf der Stelle abgeben. Sie wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen zur Anzeige gebracht. Durch den Unfall entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken.