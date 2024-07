1/6 Aktuell gilt das Unfallopfer als vermisst.

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstag, kurz nach 15 Uhr, ist ein Mann bei der Thurbrücke zwischen Brübach und Henau SG in einen Wasserfall geraten. Der Mann konnte durch die Rettungskräfte noch nicht geborgen werden. Der Einsatz dauert weiter an. Das teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit.

Gemäss ersten Erkenntnissen dürften fünf Personen oberhalb des Wasserfalls im Bereich der Brücke gebadet haben. Aus noch unbekannten Gründen geriet mutmasslich ein Pole (30), der in der Region Thurgau wohnhaft ist, in den Wasserfall und konnte sich dort nicht mehr befreien.

Tödlicher Unfall im Jahr 2020

Der Osteuropäer wird aktuell noch vermisst. Die anderen vier Personen konnten dem Vermissten, aufgrund der gefährlichen Situation, nicht zur Hilfe eilen. Im Einsatz stehen mehrere Rettungsorganisationen.

Der Ort ist nicht ungefährlich, davon zeugen mehrere Unfälle in der Vergangenheit an derselben Stelle. So kamen 2020 zwei Menschen ums Leben. Ein Mann (30) und eine Frau (26) rutschten aus und wurden von den Wassermassen des Wasserfalls heruntergedrückt. Die Bergung war eine enorme Herausforderung, da an dieser Stelle ein Wasserdruck von 40 Tonnen besteht.