Töff fängt bei Unfall Feuer – Fahrer landet mit Verbrennungen im Spital

Am Donnerstagnachmittag kommt es in Lichtensteig SG zu einem schlimmen Unfall. Ein Töff-Fahrer muss anschliessend ins Spital geflogen werden.

Rega-Einsatz in Lichtensteig SG

1/2 Vom Töff ist nicht mehr viel übrig.

Am Donnerstag, kurz nach 14.20 Uhr, ist es auf der Wilerstrasse in Lichtensteig SG zu einem Selbstunfall eines Töff-Fahrers gekommen. Der Töff-Fahrer (61) wurde dabei schwer verletzt. Die Rega flog ihn ins Spital. Am Töff entstand Totalschaden.

Der Mann fuhr mit seinem Töff auf der Wilerstrasse von Wattwil in Richtung Lichtensteig. Kurz vor der Einmündung in die Bahnhofsstrasse kam er mit seinem Töff von der Fahrbahn ab, überfuhr das Trottoir und prallte in ein Metallgeländer. Beim Zusammenprall fing das Motorrad Feuer.

Der Brand griff auch auf den Fahrer über und verletzte ihn schwer. Nach der Erstbetreuung durch den Rettungsdienst, flog die Rega ihn ins Spital. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Wilerstrasse für zwei Stunden gesperrt. Im Einsatz standen nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen die zuständige Feuerwehr mit rund 15 Angehörigen.