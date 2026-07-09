Schwerer Unfall in Haag im Kanton St. Gallen: Am Mittwochabend kollidierten zwei Autos frontal miteinander. Beide Fahrzeuge überschlugen sich und landeten im Strassengraben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frontalcrash in Haag: Zwei Autos überschlugen sich und landeten im Graben

53-Jähriger leicht verletzt, 60-Jähriger unverletzt, Unfallursache noch unklar

Sachschaden beträgt rund 30'000 Franken, Unfall passierte am 8. Juli 2026

Janine Enderli Redaktorin News

Am frühen Mittwochabend ist es in Haag zu einem Frontalcrash zwischen zwei Autos gekommen. Beide Autos kamen von der Strasse ab, überschlugen sich und blieben im Seitengraben auf dem Dach liegen.

Konkret: Kurz nach 18 Uhr meldeten mehrere Personen der Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen einen Verkehrsunfall auf der Buchserstrasse.

Gemäss jetzigen Erkenntnissen fuhr ein 60-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Buchserstrasse von Grabs SG Richtung Haag. Aus noch unbekannten Gründen geriet sein Auto auf Höhe Buchserwies auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte es frontal mit dem korrekt entgegenkommenden Auto eines 53-jährigen Mannes.

Sachschaden von 30'000 Franken

Durch den Zusammenprall kamen beide Autos von der Strasse ab, überschlugen sich und blieben im Seitengraben auf dem Dach liegen.

Der 53-jährige Mann wurde eher leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und ins Spital gebracht. Der 60-Jährige blieb unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden von rund 30'000 Franken. Im Einsatz standen die zuständige Feuerwehr für die Bergung der Autos, der Rettungsdienst, sowie eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen.