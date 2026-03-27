Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Mädchen (10) von Lieferwagen in Eschenbach SG angefahren
- Unklar, wie schwer das Mädchen verletzt wurde
- Unfall am Donnerstag um 15.45 Uhr auf der Rütistrasse in Ermenswil
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Marian NadlerRedaktor News
Am Donnerstag, kurz nach 15.45 Uhr fuhr ein Mann (56) mit seinem Lieferwagen auf der Rütistrasse von Ermenswil in Richtung Neuhaus. Beide Siedlungen befinden sich auf dem Gebiet der Gemeinde Eschenbach im Kanton St. Gallen.
Gleichzeitig trat ein Mädchen (10) vom Trottoir auf den Fussgängerstreifen. Trotz eines Bremsmanövers kam es zur Kollision zwischen dem Lieferwagen und dem Kind, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. Das Mädchen wurde durch die Kollision verletzt. Wie schwer? Das ist unklar. Es musste von der Rettung ins Spital gebracht werden.