Am Donnerstag hat sich in Eschenbach SG ein Unfall ereignet. Ein Kind wurde dabei verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mädchen (10) von Lieferwagen in Eschenbach SG angefahren

Unklar, wie schwer das Mädchen verletzt wurde

Unfall am Donnerstag um 15.45 Uhr auf der Rütistrasse in Ermenswil War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstag, kurz nach 15.45 Uhr fuhr ein Mann (56) mit seinem Lieferwagen auf der Rütistrasse von Ermenswil in Richtung Neuhaus. Beide Siedlungen befinden sich auf dem Gebiet der Gemeinde Eschenbach im Kanton St. Gallen.

Gleichzeitig trat ein Mädchen (10) vom Trottoir auf den Fussgängerstreifen. Trotz eines Bremsmanövers kam es zur Kollision zwischen dem Lieferwagen und dem Kind, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. Das Mädchen wurde durch die Kollision verletzt. Wie schwer? Das ist unklar. Es musste von der Rettung ins Spital gebracht werden.