Auf der Schwägalpstrasse in Ennetbühl SG ist am Sonntagabend ein Subaru frontal in einen entgegenkommenden Renault gekracht. Alle vier Insassen wurden verletzt. Der Unfallverursacher ist seinen Ausweis los.

Darum gehts In Ennetbühl prallte ein Subaru in einen Renault; Gas trat aus

Vier Insassen wurden verletzt, eine Frau eher schwer

Dem fahrunfähigen Lenker wurde der Ausweis abgenommen

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Kurz nach 18 Uhr war ein 45-jähriger Schweizer mit seinem Subaru von der Schwägalp her Richtung Nesslau unterwegs. In einer Linkskurve geriet er aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte in einen korrekt entgegenkommenden Renault mit polnischen Kontrollschildern. Dieser rutschte danach einen Hang hinunter.

Die 38-jährige Beifahrerin im Subaru erlitt eher schwere Verletzungen und wurde von der Rega ins Spital geflogen. Der Subaru-Lenker sowie die beiden Polen – ein 45-jähriger Lenker und seine 37-jährige Beifahrerin – kamen mit Rettungswagen ins Spital, wie BRK News berichtet.

Gasbetriebener Renault

Heikel für die Feuerwehr Nesslau: Aus dem gasbetriebenen Renault trat Gas aus. Zum Glück habe man ausgebildete Auto- und Lastwagenmechaniker in den eigenen Reihen, sagte Einsatzleiter Roger Abderhalden zu BRK News. Weil noch kein Rettungsdienst vor Ort war, betreuten die Feuerwehrleute zunächst die Verletzten.

Die Kantonspolizei St. Gallen stufte den Subaru-Lenker als nicht fahrfähig ein. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an, der Führerausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen. Beide Autos sind Totalschaden. Die Strasse blieb bis kurz vor 20.45 Uhr gesperrt.