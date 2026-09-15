Am Dienstagvormittag ist am Oberstufenzentrum in Buchs SG eine Schülerin von einem Treppengeländer gestürzt. Sie wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.

Kurz vor 10 Uhr hat die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen am Dienstag die Meldung von einem Unfall im Oberstufenzentrum Buchs erhalten.

Die ausgerückten Einsatzkräfte trafen auf eine 14-jährige Schülerin. Gemäss aktuellen Erkenntnissen setzte sie sich zuvor im zweiten Obergeschoss auf das Treppengeländer. Danach stürzte sie ohne Dritteinwirkung rund fünf Meter in die Tiefe und schlug auf einen Tisch auf.

Der Rettungsdienst brachte die 14-Jährige mit schweren Verletzungen ins Spital. Die Kantonspolizei St.Gallen klärt die Umstände und den Hergang des Unfalls.