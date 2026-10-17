Am Samstagabend gab es in Altstätten einen lauten Knall, wie ein Anwohner berichtet. Ein Bus krachte ins Nachbarhaus.

Angela Rosser Journalistin News

Ein Blick-Leser meldet der Redaktion am Samstagabend einen Busunfall in Altstätten im Kanton St. Gallen. Auf dem Foto ist zu sehen, wie ein Linienbus des Rheintal Bus-Betriebs (RTB) in einer Häuserwand steht. Auch ein dort parkiertes Fahrzeug scheint getroffen worden zu sein.

«Es gab einen lauten Knall», sagt der Nachbar gegenüber Blick. Der Bus sei mit grosser Geschwindigkeit gegen das Haus gefahren, schildert er den Vorfall weiter. Er sagt weiter, dass Passagiere im Bus gewesen seien. Die Ambulanz wurde aufgeboten.

Auf Anfrage von Blick bestätigt die Kantonspolizei St. Gallen den Einsatz. Die Kantonspolizei sagt auch, dass die Chauffeuse aufgrund eines Schocks medizinisch betreut wurde.

Der Unfallhergang, die am Unfall beteiligten Personen und Fahrzeuge sind noch nicht gesichert und Teil weiterer Abklärungen.